Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мойкано: Делла Маддалена плакал от разочарования, он был побеждён морально

Мойкано: Делла Маддалена плакал от разочарования, он был побеждён морально
Комментарии

Бывший соперник Ислама Махачева Ренато Мойкано высказался о победе россиянина в титульном поединке с Джеком Делла Маддаленой за пояс в полусреднем весе.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев (W)
16 ноября 2025, воскресенье. 08:25 МСК
Ислам Махачев
Окончено
UD
Джек Делла Маддалена

«Джек Делла Маддалена, чемпион в полусреднем весе, месяцы тренировок, а они хотели, чтобы я приехал туда и победил Ислама за один день. Как будто это невозможно.

Если Исламу дать пространство, он возьмёт тебя на болевой. В пятом раунде этот ублюдок плакал. Делла Маддалена, похоже, плакал, просто от разочарования. Побеждён, да, он был побеждён морально.

Это показывает, насколько хорош Ислам, насколько хорош лагерь Хабиба», — приводит слова Мойкано BloodyElbow.

Материалы по теме
По пути Чимаева. Почему несправедливо критиковать Махачева за скучный бой
По пути Чимаева. Почему несправедливо критиковать Махачева за скучный бой
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android