Мойкано: Делла Маддалена плакал от разочарования, он был побеждён морально

Бывший соперник Ислама Махачева Ренато Мойкано высказался о победе россиянина в титульном поединке с Джеком Делла Маддаленой за пояс в полусреднем весе.

«Джек Делла Маддалена, чемпион в полусреднем весе, месяцы тренировок, а они хотели, чтобы я приехал туда и победил Ислама за один день. Как будто это невозможно.

Если Исламу дать пространство, он возьмёт тебя на болевой. В пятом раунде этот ублюдок плакал. Делла Маддалена, похоже, плакал, просто от разочарования. Побеждён, да, он был побеждён морально.

Это показывает, насколько хорош Ислам, насколько хорош лагерь Хабиба», — приводит слова Мойкано BloodyElbow.