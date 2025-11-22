«Он всё ещё находится в тени Хабиба». Тайрон Вудли — об Исламе Махачеве

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли считает, что российский боец Ислам Махачев всё ещё находится в тени Хабиба Нурмагомедова и остаётся недостаточно узнаваемым на международном уровне.

«Он всё ещё находится в тени Хабиба. Когда я слышу имя Ислам, я не могу думать об Исламе отдельно. Когда слышу слово «Ислам», я думаю о Хабибе. Первое, что приходит на ум — протеже Хабиба. И я до сих пор думаю именно так.

Он не побеждал меня в бою за титул чемпиона в полусреднем весе. Он не побеждал Жоржа Сен-Пьера. Без неуважения к нему, но на международном уровне его всё ещё мало знают как бойца. Это была первая защита титула Деллы Маддалены, и его стиль идеально подходил Исламу. Мне кажется, он всё ещё остаётся в тени Хабиба», — сказал Вудли в интервью NewBettingSites.

Напомним, поединок между Махачевым и Делла Маддаленой проходил на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США) в ночь на 16 ноября мск. Ислам победил единогласным решением судей. За счёт этой победы россиянин стал чемпионом промоушена в полусреднем дивизионе.