Брайан Норман — Девин Хейни: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
Поделиться
22 ноября на турнире в Саудовской Аравии (Эр-Рияд) состоится поединок за титул WBO в первом полусреднем весе. Непобеждённый Брайан Норман, который владеет поясом, разделит ринг со звёздным Девином Хейни. Оба боксёра представляют США.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Брайан Норман — Девин Хейни
23 ноября 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Брайан Норман
Не началось
Девин Хейни
Официальной трансляции боя на территории Российской Федерации не планируется. Сам поединок должен начаться не ранее 1:00 мск 23 ноября.
Стоит напомнить, что в активе 24-летнего Нормана 28 побед в 28 поединках, 22 из них он одержал нокаутами. На счету Хейни — 32 победы в 33 поединках (15 из которых были добыты нокаутом). Один бой с его участием был признан несостоявшимся.
Материалы по теме
Комментарии
- 22 ноября 2025
-
09:23
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:00
-
05:48
-
00:39
- 21 ноября 2025
-
23:49
-
23:46
-
23:05
-
22:50
-
22:30
-
22:28
-
21:51
-
21:50
-
21:38
-
20:49
-
20:06
-
19:46
-
19:02
-
19:00
-
18:42
-
18:28
-
18:26
-
17:32
-
17:15
-
16:44
-
16:37
-
16:18
-
15:22
-
14:31
-
13:20
-
13:09
-
12:49
-
12:18