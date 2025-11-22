Брайан Норман — Девин Хейни: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

22 ноября на турнире в Саудовской Аравии (Эр-Рияд) состоится поединок за титул WBO в первом полусреднем весе. Непобеждённый Брайан Норман, который владеет поясом, разделит ринг со звёздным Девином Хейни. Оба боксёра представляют США.

Официальной трансляции боя на территории Российской Федерации не планируется. Сам поединок должен начаться не ранее 1:00 мск 23 ноября.

Стоит напомнить, что в активе 24-летнего Нормана 28 побед в 28 поединках, 22 из них он одержал нокаутами. На счету Хейни — 32 победы в 33 поединках (15 из которых были добыты нокаутом). Один бой с его участием был признан несостоявшимся.