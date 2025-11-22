Арман Царукян — Дэн Хукер: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 22 на 23 ноября мск в столице Катара Дохе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 265. В главном поединке вечера второй номер рейтинга UFC в лёгком весе армянский боец Арман Царукян встретится с Дэном Хукером из Новой Зеландии.

Ориентировочное время начала боя — 00:00 мск 23 ноября. Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 265 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию боя, турнира и событий вокруг него.

Напомним, в соглавном событии вечера Белал Мухаммад сразится с Ианом Гарри в полусреднем весе.

Чимаев наблюдает, как Царукян сгоняет вес