Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Чё дёргается-то?!» Царукян прокомментировал стычку с Хукером на финальной битве взглядов

«Чё дёргается-то?!» Царукян прокомментировал стычку с Хукером на финальной битве взглядов
Аудио-версия:
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян прокомментировал стычку с шестым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландцем Дэном Хукером во время битвы взглядов перед боем с ним, который состоится в Дохе (Катар) на турнире UFC Fight Night 265.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

— Что произошло?
— Да ничего. Дёргается, блин. Чё дёргается-то?! — сказал Царукян в интервью пресс-службе UFC.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

Материалы по теме
UFC Катар: Царукян возвращается спустя полтора года. Что он покажет в октагоне? LIVE
Live
UFC Катар: Царукян возвращается спустя полтора года. Что он покажет в октагоне? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android