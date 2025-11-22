«Чё дёргается-то?!» Царукян прокомментировал стычку с Хукером на финальной битве взглядов

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян прокомментировал стычку с шестым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландцем Дэном Хукером во время битвы взглядов перед боем с ним, который состоится в Дохе (Катар) на турнире UFC Fight Night 265.

— Что произошло?

— Да ничего. Дёргается, блин. Чё дёргается-то?! — сказал Царукян в интервью пресс-службе UFC.

Арману Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал в североамериканской организации в 2019 году. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.