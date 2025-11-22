UFC Fight Night 265: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

Сегодня, 22 ноября, в Дохе (Катар) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 265, в главном событии которого пройдёт противостояние между первым номером рейтинга UFC в лёгком дивизионе россиянином Арманом Царукяном и шестым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландцем Дэном Хукером.

Турнир начнётся в 18:00 мск. На территории Российской Федерации ивент будут показывать телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», а также онлайн-платформа UFC Fight Pass. Кроме того, «Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию турнира, в которой отразит наиболее важные и значимые события.