Павел Дуров сообщил, что культовые папахи Хабиба будут выставлены на аукцион

Павел Дуров сообщил, что культовые папахи Хабиба будут выставлены на аукцион
Известный российский предприниматель, а также основатель «Телеграма» Павел Дуров сообщил, что культовые папахи 37-летнего члена Зала славы UFC и бывшего обладателя титула UFC в лёгком весе соотечественника Хабиба Нурмагомедова сегодня будут выставлены на продажу на аукционе.

«Легендарные папахи Хабиба будут выставлены на аукцион в «Телеграм» сегодня в полдень по восточному времени — коллекционные предметы, символизирующие Традиции, Свободу и Уважение. Как говорит сам непобеждённый чемпион с рекордом 29-0: «Некоторые подарки не просто ценны — они несут в себе смысл», — написал Дуров на своей странице в социальной сети Х.

