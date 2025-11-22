Скидки
Джо Роган объяснил, как Макгрегор может заслужить прощения у Хабиба

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган объяснил, как бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор может заслужить прощения у члена Зала славы UFC россиянина Хабиба Нурмагомедова.

«Если Макгрегор захочет извиниться перед Хабибом, то это должно быть сделано наедине, а, кроме того, Конору нужно будет искренне это сказать. Макгрегору необходимо будет искренне это сказать и убедить Хабиба в этом, поскольку тот не занимается пустой болтовнёй, не играет в эту игру. Когда есть два таких непримиримых соперника и один из них выходит победителем, так будет всегда. Всегда и навсегда», — приводит слова Рогана портал Sportskeeda.

Макгрегор неоднократно негативно высказывался в адрес Нурмагомедова, оскорбляя его и его семью.

