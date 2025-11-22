Царукян: Чимаеву всё равно, что его противник собирается делать

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян рассказал, как его друг и непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в среднем весе, представляющий ОАЭ, Хамзат Чимаев подходит к поединкам.

«Хамзат не думает о своём противнике или о том, с кем он дерётся. У него нет мыслей из разряда: «О, он бьёт вот так, поэтому мне нужно сделать то-то. Этот парень борется вот так, значит, мне нужно сделать то-то». Хамзат просто думает о том, что собирается сделать. Такой настрой очень важен, и ему всё равно, что вы собираетесь сделать», – приводит слова Царукяна аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.