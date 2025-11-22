Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян сообщил, что вылетел в США на бой за титул чемпиона UFC

32-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян сообщил, что вылетел в США на реванш с действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг грузином Мерабом Двалишвили.

UFC 2025. UFC 323, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Пётр Ян
07 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Пётр Ян

«Впереди долгая дорога: Москва — Дубай — Лос-Анджелес — Лас-Вегас», — подписал Ян фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Яна

Пётр на профессиональном уровне дебютировал в ММА в декабре 2014 года. В своём рекорде Беспощадный имеет 19 побед и пять поражений.

В UFC боец из Грузии стал выступать с декабря 2017 года. К настоящему моменту Двалишвили идёт на серии из 14 побед, что является рекордом для легчайшего дивизиона UFC.

