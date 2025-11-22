Джо Роган: если считаете выступление Махачева скучным, то вы просто любитель

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган поделился мнением о выступлении россиянина Ислама Махачева в поединке с австралийцем Джеком Делла Маддаленой. Бой возглавил турнир UFC 322, продлился все пять раундов и завершился победой Ислама единогласным решением судей.

«Махачев поднимается на одну весовую категорию, в 77 кг. Он был самым доминирующим чемпионом UFC в истории лёгкого веса, ему удалось больше остальных чемпионов защитить титул. И в полусреднем весе он просто доминирует в каждом раунде. Люди говорят, что это было скучное выступление. Но послушайте, если вы так думаете, то вы любитель.

Тот факт, что Ислам мог переводить Джека в каждом раунде… Это немного расстроило, поскольку все хотели бы, чтобы Джек попытался адаптироваться, но он не смог. Ислам сразу же остановил его. Он очень быстро нанёс ему ужасный лоу-кик, и тот быстро захромал», — приводит слова Рогана портал Sportskeeda.