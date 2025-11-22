Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ирландец Иан Гарри пообещал стать первым чемпионом UFC из Бразилии в полусреднем весе

Ирландец Иан Гарри пообещал стать первым чемпионом UFC из Бразилии в полусреднем весе
Комментарии

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри пообещал стать первым бразильским чемпионом UFC в категории до 77 кг.

«Бразилия, у вас никогда не было чемпиона UFC в полусреднем весе. А теперь я сражаюсь с Белалом Мухаммадом и собираюсь победить его. После этого сразу же хочу забрать себе пояс. И, как только я выиграю пояс, у вас будет чемпион в полусреднем весе. Его зовут Иан Гарри. Мы вместе, погнали!» — приводит слова Гарри портал AgFight.

Отметим, что Гарри уже долгое время живёт и тренируется в Бразилии в зале Chute Boxe Academy, где также занимается и бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра.

Материалы по теме
«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева
«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android