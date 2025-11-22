Ирландец Иан Гарри пообещал стать первым чемпионом UFC из Бразилии в полусреднем весе

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри пообещал стать первым бразильским чемпионом UFC в категории до 77 кг.

«Бразилия, у вас никогда не было чемпиона UFC в полусреднем весе. А теперь я сражаюсь с Белалом Мухаммадом и собираюсь победить его. После этого сразу же хочу забрать себе пояс. И, как только я выиграю пояс, у вас будет чемпион в полусреднем весе. Его зовут Иан Гарри. Мы вместе, погнали!» — приводит слова Гарри портал AgFight.

Отметим, что Гарри уже долгое время живёт и тренируется в Бразилии в зале Chute Boxe Academy, где также занимается и бывший чемпион UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра.