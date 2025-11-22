Умар Нурмагомедов назвал бойца, с которым хочет подраться в следующем бою

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов заявил о желании провести поединок с пятым номером рейтинга UFC в категории до 61 кг китайцем Сонг Ядонгом.

«Конечно, [я бы хотел сразиться с Ядонгом]. Почему люди думают, что я боюсь? Он сейчас один из самых лёгких соперников в дивизионе», – сказал Нурмагомедов во время сессии «Вопрос/Ответ», организованной UFC.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 321, Умар разделил октагон с американцем Марио Баутистой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.