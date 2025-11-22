Скидки
«Не думаю, что это секрет». Хукер заявил, что у Царукяна вновь возникли проблемы со спиной

Комментарии

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер сообщил, что у его противника, который занимает первое место в рейтинге UFC в категории до 70 кг, россиянина Армана Царукяна вновь возникли проблемы со спиной в преддверии их боя. Их поединок состоится сегодня, 22 ноября, и станет главным событием турнира UFC Fight Night 265.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Не началось
Дэн Хукер

«Мой друг пошёл в отель, чтобы сходить на массаж. И он разговорился с массажисткой. Та ему сказала, что работала с другим парнем из главного события [турнира UFC] и не могла давить ему на спину, которая была травмирована. Надеюсь, её не уволят за то, что она это рассказала. Не думаю, что его проблемы со спиной являются секретом», — приводит слова Хукера портал MMA Mania.

Комментарии
