«Не думаю, что это секрет». Хукер заявил, что у Царукяна вновь возникли проблемы со спиной

Шестой номер рейтинга UFC в лёгком весе новозеландец Дэн Хукер сообщил, что у его противника, который занимает первое место в рейтинге UFC в категории до 70 кг, россиянина Армана Царукяна вновь возникли проблемы со спиной в преддверии их боя. Их поединок состоится сегодня, 22 ноября, и станет главным событием турнира UFC Fight Night 265.

«Мой друг пошёл в отель, чтобы сходить на массаж. И он разговорился с массажисткой. Та ему сказала, что работала с другим парнем из главного события [турнира UFC] и не могла давить ему на спину, которая была травмирована. Надеюсь, её не уволят за то, что она это рассказала. Не думаю, что его проблемы со спиной являются секретом», — приводит слова Хукера портал MMA Mania.