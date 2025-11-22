Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-чемпион UFC: мы не можем допустить того, чтобы бой Махачев — Топурия не состоялся

Экс-чемпион UFC: мы не можем допустить того, чтобы бой Махачев — Топурия не состоялся
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси выразил заинтересованность в организации противостояния между россиянином Исламом Махачевым и непобеждённым испано-грузином Илией Топурией.

«Ислам очень хорош, и кажется, что в бою он способен на всё. Но я бы хотел увидеть его противостояние с Топурией. Илия также является двойным чемпионом UFC. Не думаю, что мы можем допустить, чтобы этот бой в конечном итоге не состоялся», — приводит слова дю Плесси аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев победил единогласным судейским решением австралийца Джека Делла Маддалену. Таким образом, он стал 11-м в истории организации обладателем титула в двух дивизионах.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

Материалы по теме
Бой Топурии и Махачева – мечта. Но ей не суждено сбыться
Бой Топурии и Махачева – мечта. Но ей не суждено сбыться
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android