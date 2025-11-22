Экс-чемпион UFC: мы не можем допустить того, чтобы бой Махачев — Топурия не состоялся

31-летний бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси выразил заинтересованность в организации противостояния между россиянином Исламом Махачевым и непобеждённым испано-грузином Илией Топурией.

«Ислам очень хорош, и кажется, что в бою он способен на всё. Но я бы хотел увидеть его противостояние с Топурией. Илия также является двойным чемпионом UFC. Не думаю, что мы можем допустить, чтобы этот бой в конечном итоге не состоялся», — приводит слова дю Плесси аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.

Напомним, в последнем бою, который состоялся 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США), Махачев победил единогласным судейским решением австралийца Джека Делла Маддалену. Таким образом, он стал 11-м в истории организации обладателем титула в двух дивизионах.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.