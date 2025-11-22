Харитон Агрба проведёт следующий бой 12 декабря в ОАЭ

Чемпион мира по версии IBA в полусреднем весе (до 66, 6 кг) россиянин Харитон Агрба (15-1, КО 9) проведёт следующий поединок против представителя Аргентины Рубена Муньоса (18-2, КО 14). Для боксёров это будет реванш. Их встреча запланирована на 12 декабря и состоится в Дубае (ОАЭ). Об этом информирует пресс-служба IBA.

Бой рассчитан на 12 раундов, а на кону будет стоять звание обязательного претендента по версии WBA в первом полусреднем весе.

Напомним, Харитону 29 лет. Он дерётся в правосторонней стойке. Располагается на 12-м месте в топ-15 лучших полусредневесов в мире по версии WBA. В своём рекорде Харитон имеет 15 побед, из которых девять были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.

В первом бою россиянин уступил аргентинцу нокаутом во втором раунде. Для Агрбы это было первое поражение на профессиональном уровне.