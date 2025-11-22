Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Харитон Агрба проведёт следующий бой 12 декабря в ОАЭ

Харитон Агрба проведёт следующий бой 12 декабря в ОАЭ
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира по версии IBA в полусреднем весе (до 66, 6 кг) россиянин Харитон Агрба (15-1, КО 9) проведёт следующий поединок против представителя Аргентины Рубена Муньоса (18-2, КО 14). Для боксёров это будет реванш. Их встреча запланирована на 12 декабря и состоится в Дубае (ОАЭ). Об этом информирует пресс-служба IBA.

Бой рассчитан на 12 раундов, а на кону будет стоять звание обязательного претендента по версии WBA в первом полусреднем весе.

Напомним, Харитону 29 лет. Он дерётся в правосторонней стойке. Располагается на 12-м месте в топ-15 лучших полусредневесов в мире по версии WBA. В своём рекорде Харитон имеет 15 побед, из которых девять были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.

В первом бою россиянин уступил аргентинцу нокаутом во втором раунде. Для Агрбы это было первое поражение на профессиональном уровне.

Материалы по теме
Любительский бокс не умрёт никогда. Но ему нужны большие перемены
Любительский бокс не умрёт никогда. Но ему нужны большие перемены
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android