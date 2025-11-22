«Это другое». Джо Роган сравнил стойку Хабиба и Махачева

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган сравнил работу одноклубников Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова в ударной технике.

«Представляю себя на месте Хабиба. Понимаешь, твой протеже только что вышел, а ты всё равно лучше его. Вот что самое безумное. Вот насколько хороши эти ребята. Но Хабиб не лучше Ислама в стойке. У Махачева она действительно хорошая. Ударка Хабиба была средством для достижения цели. Его стойка была как будто направлена ​​на то, чтобы схватить тебя, измотать, просто повалить на землю и разбить. Это был приём Хабиба. Но Ислам нокаутирует людей, чувак. Это другое», — приводит слова Рогана портал Sportskeeda.