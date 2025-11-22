Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это другое». Джо Роган сравнил стойку Хабиба и Махачева

«Это другое». Джо Роган сравнил стойку Хабиба и Махачева
Комментарии

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган сравнил работу одноклубников Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова в ударной технике.

«Представляю себя на месте Хабиба. Понимаешь, твой протеже только что вышел, а ты всё равно лучше его. Вот что самое безумное. Вот насколько хороши эти ребята. Но Хабиб не лучше Ислама в стойке. У Махачева она действительно хорошая. Ударка Хабиба была средством для достижения цели. Его стойка была как будто направлена ​​на то, чтобы схватить тебя, измотать, просто повалить на землю и разбить. Это был приём Хабиба. Но Ислам нокаутирует людей, чувак. Это другое», — приводит слова Рогана портал Sportskeeda.

Материалы по теме
«У нас самая сильная страна». Махачев — величайший российский боец в истории?
Опрос
«У нас самая сильная страна». Махачев — величайший российский боец в истории?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android