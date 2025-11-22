Мухаммад заявил, что Махачев уже входит в число величайших бойцов ММА в истории

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе американец палестинского происхождения Белал Мухаммад выразил уверенность в том, что россиянин Ислам Махачев вошёл в число величайших бойцов ММА в истории после того, как победил австралийца Джека Делла Маддалену и завоевал титул UFC в категории до 77 кг.

«Ислам продолжает дело Хабиба. Все думали, что Хабиб сможет стать двойным чемпионом UFC. Теперь это сделал Ислам. Он продолжает и идёт в ногу со временем. Махачев настолько хорош, что на него невозможно злиться. Нужно отдать ему должное. Ислам всех превзошёл. Он определённо один из лучших, кто когда-либо это делал», – приводит слова Мухаммада аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х.