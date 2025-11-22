Скидки
«У этих парней стиль, который ещё предстоит понять». Дю Плесси — о Чимаеве и Махачеве

Комментарии

31-летний бывший чемпион UFC в среднем весе южноафриканец Дрикус дю Плесси провёл аналогию между тем, как его победил Хамзат Чимаев и как выступил Ислам Махачев в бою с Джеком Делла Маддаленой.

«Казалось, у Ислама был ответ на каждый выпад Джека. Этот бой был очень похож на мой поединок с Чимаевым. У этих ребят свой стиль, который ещё предстоит понять. Эти борцы русского стиля просто выделяются на фоне остальных. Используя его, они достигли большого успеха. Ислам показал полное доминирование», – приводит слова дю Плесси аккаунт Red Corner MMA.

Ранее Мухаммад заявил, что Махачев уже входит в число величайших бойцов ММА в истории.

Комментарии
