О'Мэлли заявил, что Махачев имеет все шансы для победы над большинством средневесов в UFC

О'Мэлли заявил, что Махачев имеет все шансы для победы над большинством средневесов в UFC
31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли предположил, что 34-летний обладатель титула UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев имеет все шансы, чтобы победить большинство бойцов UFC в среднем весе.

«Ислам достаточно умён, чтобы понимать, что в среднем весе он, вероятно, сможет победить большинство парней. Махачев мог бы сделать это с большинством. Хамзат [Чимаев] — это просто увеличенная версия Ислама. Это был бы чертовски весёлый бой в плане грэпплинга», — приводит слова О'Мэлли портал Sportskeeda.

В данный момент Махачев идёт на серии из 16 побед в UFC. Всего на своём счету Ислам имеет 28 побед и одно поражение. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств он дебютировал в 2010 году.

«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева
«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева
