Ковингтон: победить Чимаева легче, чем Махачева

Ковингтон: победить Чимаева легче, чем Махачева
Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе американец Колби Ковингтон выразил уверенность в том, что одолеть чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, проще, чем действующего обладателя титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева.

«Вероятно, стиль Ислама проще взломать, поскольку Хамзат постоянно очень сильно устаёт. Он всегда дерётся на пределе возможностей. Поэтому у Чимаева в боях происходит закисление мышц. Вы видели это в бою с [Гилбертом] Бёрнсом. Вы видели это в бою с [Камару] Усманом. Он был уже измотан в третьем раунде. Так что, я думаю, если его тейкдауны действительно будут эффективными, то он станет немного нервным и будет драться не очень хорошо. Поэтому я считаю, что с Хамзатом будет немного легче справиться», — приводит слова Ковингтона портал Low Kick MMA.

