Хабиб Нурмагомедов поддержал Сайгида Изагахмаева и Тагира Уланбекова после битвы взглядов

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал слова поддержки в адрес российских бойцов смешанных единоборств Сайгида Изагахмаева и 12-го номера рейтинга UFC в наилегчайшем весе Тагира Уланбекова после битвы взглядов.
Фото: Из социальных сетей Хабиба Нурмагомедова
«Тагир, ты долго к этому шёл. Сайгид, ты всю жизнь хотел выступить в лучшей лиге мира. Вперёд», — написал в своих социальных сетях Нурмагомедов.
Сегодня, 22 ноября, в Дохе, Катар, пройдёт турнир UFC Fight Night 265. 11-й номер наилегчайшего дивизиона Тагир Уланбеков будет биться с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC Кёдзи Хоригути.
Сайгид Изагахмаев из команды Хабиба Нурмагомедова проведёт первый поединок в UFC. Его соперник — датчанин Николас Далби.
