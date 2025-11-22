Скидки
Хабиб Нурмагомедов поддержал Сайгида Изагахмаева и Тагира Уланбекова после битвы взглядов

Аудио-версия:
Комментарии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал слова поддержки в адрес российских бойцов смешанных единоборств Сайгида Изагахмаева и 12-го номера рейтинга UFC в наилегчайшем весе Тагира Уланбекова после битвы взглядов.

Фото: Из социальных сетей Хабиба Нурмагомедова

«Тагир, ты долго к этому шёл. Сайгид, ты всю жизнь хотел выступить в лучшей лиге мира. Вперёд», — написал в своих социальных сетях Нурмагомедов.

Сегодня, 22 ноября, в Дохе, Катар, пройдёт турнир UFC Fight Night 265. 11-й номер наилегчайшего дивизиона Тагир Уланбеков будет биться с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC Кёдзи Хоригути.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути
22 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Тагир Уланбеков
Не началось
Кёдзи Хоригути

Сайгид Изагахмаев из команды Хабиба Нурмагомедова проведёт первый поединок в UFC. Его соперник — датчанин Николас Далби.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Николас Далби — Сайгид Изагахмаев
22 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Николас Далби
Не началось
Сайгид Изагахмаев
