«Я бы ставил на технический или прямой нокаут». Тамби сделал прогнозы на UFC 265

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» в своём телеграм-канале «Кулаки (MMA, UFC, Top Dog на Кинопоиске)» опубликовал видео, на котором запечатлено, как российский комик Тамби Масаев делает прогнозы на предстоящий UFC Fight Night 265.
— Бекзат Алмахан против Александра Топурии.
— Я думаю, с небольшим преимуществом, Бекзат.
— Асу Алмабаев против Переса.
— Я не знаю… Асу. Мы болеем, поддерживаем точно.
— Уланбеков против Хоригути.
— Я думаю, Тагир. Тем более, насколько мы знаем, Ислам собирается прилететь сюда, поддержать, быть в углу Тагира.
— Джек Херманссон против Оролбая.
— Мне кажется, Оролбай. Он с невероятным характером.
— А я думаю, сложно будет для Оролбая.
— Я думаю, что Мыктыбек в каком-то тяжёлом противостоянии победит.
— Мухаммад и Гарри. Я думаю, Гарри в первом раунде.
— Если Белал переведёт в партер, то у Гарри будет мало шансов.
— Царукян против Хукера. Скажу своё мнение. Царукян выиграет во втором раунде сабмишеном.
— Я придерживаюсь такого же мнения, что Арман во втором раунде [победит] сабмишеном. Или я бы ставил на технический или прямой нокаут, — заявил Тамби в видео.