«Я бы ставил на технический или прямой нокаут». Тамби сделал прогнозы на UFC 265

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» в своём телеграм-канале «Кулаки (MMA, UFC, Top Dog на Кинопоиске)» опубликовал видео, на котором запечатлено, как российский комик Тамби Масаев делает прогнозы на предстоящий UFC Fight Night 265.

— Бекзат Алмахан против Александра Топурии.

— Я думаю, с небольшим преимуществом, Бекзат.

— Асу Алмабаев против Переса.

— Я не знаю… Асу. Мы болеем, поддерживаем точно.

— Уланбеков против Хоригути.

— Я думаю, Тагир. Тем более, насколько мы знаем, Ислам собирается прилететь сюда, поддержать, быть в углу Тагира.

— Джек Херманссон против Оролбая.

— Мне кажется, Оролбай. Он с невероятным характером.

— А я думаю, сложно будет для Оролбая.

— Я думаю, что Мыктыбек в каком-то тяжёлом противостоянии победит.

— Мухаммад и Гарри. Я думаю, Гарри в первом раунде.

— Если Белал переведёт в партер, то у Гарри будет мало шансов.

— Царукян против Хукера. Скажу своё мнение. Царукян выиграет во втором раунде сабмишеном.

— Я придерживаюсь такого же мнения, что Арман во втором раунде [победит] сабмишеном. Или я бы ставил на технический или прямой нокаут, — заявил Тамби в видео.