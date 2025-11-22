Брат Илии Топурии Александр выиграл бой у Алмахана единогласным решением на UFC 265

Родной брат Илии Топурии, испанский боец смешанного стиля грузинского происхождения, выступающий в легчайшей весовой категории под эгидой UFC Александр Топурия провёл бой с представителем Казахстана Бекзатом Алмаханом на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 265, который проходит в эти минуты в Дохе, Катар.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой грузина единогласным решением судей. Для Александра Топурии это вторая победа в UFC.

Дебют Бекзата Алмахана состоялся в марте 2024 года. Всего он провёл три боя в организации, два из которых проиграл единогласным решением судей.