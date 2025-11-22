Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Это мой Альфи Дэвис». Усман Нурмагомедов представил своего спарринг-партнёра

«Это мой Альфи Дэвис». Усман Нурмагомедов представил своего спарринг-партнёра
Комментарии

Появилось видео, на котором запечатлено, как чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов показывает своего нового спарринг-партнёра. Также Нурмагомедов опубликовал видео с их совместной тренировки.

«Чтоб вы понимали, Амро один лучших бойцов в 70 кг на данный момент в мире. Очень скоро вы услышите о нём, а пока готовим друг друга к боям. Мы с ним будем драться в одном карде на турнире PFL Dubai», — оставил комментарий ко второму видео Нурмагомедов.

Напомним, последний бой Усман провёл 3 октября на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником был ирландец Пол Хьюз. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой Усмана единогласным решением судей.

Материалы по теме
Хабиб анонсировал подготовку чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова к бою в феврале
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android