«Это мой Альфи Дэвис». Усман Нурмагомедов представил своего спарринг-партнёра

Появилось видео, на котором запечатлено, как чемпион PFL в лёгком весе (до 70 кг) непобеждённый россиянин Усман Нурмагомедов показывает своего нового спарринг-партнёра. Также Нурмагомедов опубликовал видео с их совместной тренировки.

«Чтоб вы понимали, Амро один лучших бойцов в 70 кг на данный момент в мире. Очень скоро вы услышите о нём, а пока готовим друг друга к боям. Мы с ним будем драться в одном карде на турнире PFL Dubai», — оставил комментарий ко второму видео Нурмагомедов.

Напомним, последний бой Усман провёл 3 октября на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3, который прошёл в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником был ирландец Пол Хьюз. Для бойцов это был реванш. Поединок завершился победой Усмана единогласным решением судей.