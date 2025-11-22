Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев приехал поддержать Тагира Уланбекова и Сайгида Изагахмаева на UFC 265

Ислам Махачев приехал поддержать Тагира Уланбекова и Сайгида Изагахмаева на UFC 265
Комментарии

Появилось видео, на котором запечатлено, как 34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев здоровается с 11-м номером наилегчайшего дивизиона Тагиром Уланбековым и бойцом из команды Хабиба Нурмагомедова Сайгидом Изагахмаевым.

Все права на видео принадлежат UFC Eurasia.

Напомним, Тагир Уланбеков будет биться с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC Кёдзи Хоригути.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути
22 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Тагир Уланбеков
Не началось
Кёдзи Хоригути

Сайгид Изагахмаев проведёт первый поединок в UFC. Его соперник — датчанин Николас Далби.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Николас Далби — Сайгид Изагахмаев
22 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Николас Далби
Не началось
Сайгид Изагахмаев

Спортивный портал «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Материалы по теме
UFC Катар: Царукян против Хукера. Турнир в самом разгаре! LIVE
Live
UFC Катар: Царукян против Хукера. Турнир в самом разгаре! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android