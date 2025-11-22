Ислам Махачев приехал поддержать Тагира Уланбекова и Сайгида Изагахмаева на UFC 265
Появилось видео, на котором запечатлено, как 34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев здоровается с 11-м номером наилегчайшего дивизиона Тагиром Уланбековым и бойцом из команды Хабиба Нурмагомедова Сайгидом Изагахмаевым.
Все права на видео принадлежат UFC Eurasia.
Напомним, Тагир Уланбеков будет биться с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC Кёдзи Хоригути.
UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути
22 ноября 2025, суббота. 21:00 МСК
Тагир Уланбеков
Не началось
Кёдзи Хоригути
Сайгид Изагахмаев проведёт первый поединок в UFC. Его соперник — датчанин Николас Далби.
UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Николас Далби — Сайгид Изагахмаев
22 ноября 2025, суббота. 20:30 МСК
Николас Далби
Не началось
Сайгид Изагахмаев
Спортивный портал «Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
