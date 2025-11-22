Ислам Махачев приехал поддержать Тагира Уланбекова и Сайгида Изагахмаева на UFC 265

Появилось видео, на котором запечатлено, как 34-летний действующий обладатель чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянин Ислам Махачев здоровается с 11-м номером наилегчайшего дивизиона Тагиром Уланбековым и бойцом из команды Хабиба Нурмагомедова Сайгидом Изагахмаевым.

Все права на видео принадлежат UFC Eurasia.

Напомним, Тагир Уланбеков будет биться с бывшим претендентом на титул чемпиона UFC Кёдзи Хоригути.

Сайгид Изагахмаев проведёт первый поединок в UFC. Его соперник — датчанин Николас Далби.

