Абдул-Рахман Яхьяев нокаутировал Раффаэля Серкейру на турнире UFC 265

Турецко-чеченский боец Абдул-Рахман Яхьяев провёл бой с представителем Бразилии Раффаэлем Серкейрой на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 265, который проходит в эти минуты в Дохе, Катар.

24-летний уроженец Чечни Абдул-Рахман Яхьяев нокаутировал своего оппонента, бразильского бойца Раффаэля Серкейру. Бой продлился всего 33 секунды. Абдул-Рахман отправил Раффаэля в нокдаун, а затем финишировал на земле.

Это уже седьмая досрочная победа в карьере Абдул-Рахмана Яхьяева и дебютная в UFC. Он получил контракт с UFC в августе после того, как победил техническим нокаутом американца Алика Лоренца в рамках Претендентской серии Даны Уайта.