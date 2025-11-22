Скидки
Результаты боя, Абдул-Рахман Яхьяев — Раффаэль Серкейра, 22 ноября 2025, UFC 265

Абдул-Рахман Яхьяев нокаутировал Раффаэля Серкейру на турнире UFC 265
Chris Unger/Getty Images
Турецко-чеченский боец Абдул-Рахман Яхьяев провёл бой с представителем Бразилии Раффаэлем Серкейрой на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 265, который проходит в эти минуты в Дохе, Катар.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Абдул-Рахман Яхьяев (W) — Раффаэль Серкейра
22 ноября 2025, суббота. 19:40 МСК
Абдул-Рахман Яхьяев
Окончено
SUB
Раффаэль Серкейра

24-летний уроженец Чечни Абдул-Рахман Яхьяев нокаутировал своего оппонента, бразильского бойца Раффаэля Серкейру. Бой продлился всего 33 секунды. Абдул-Рахман отправил Раффаэля в нокдаун, а затем финишировал на земле.

Это уже седьмая досрочная победа в карьере Абдул-Рахмана Яхьяева и дебютная в UFC. Он получил контракт с UFC в августе после того, как победил техническим нокаутом американца Алика Лоренца в рамках Претендентской серии Даны Уайта.

