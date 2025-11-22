Скидки
Бокс/ММА

«Было очень важно проявить себя в дебюте». Яхьяев прокомментировал победу на UFC 265

«Было очень важно проявить себя в дебюте». Яхьяев прокомментировал победу на UFC 265
Комментарии

Турецко-чеченский боец UFC Абдул-Рахман Яхьяев одержал свою первую победу в дебюте UFC. Сразу после поединка он дал комментарий.

«Мы работали по плану. Было очень важно проявить себя в дебюте. Я должен был либо мощно показать себя с самого начала, либо за 10 секунд до конца раунда. В следующий раз тоже дайте искры», — сказал Абдул-Рахман.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Абдул-Рахман Яхьяев (W) — Раффаэль Серкейра
22 ноября 2025, суббота. 19:40 МСК
Абдул-Рахман Яхьяев
Окончено
SUB
Раффаэль Серкейра

Яхьяев финишировал бразильца Раффаэля Серкейру за 33 секунды первого раунда на турнире UFC Fight Night 265, который прямо сейчас проходит в Дохе, Катар. 24-летний спортсмен отправил своего оппонента в нокдаун, а потом задушил. Это восьмая победа в карьере чеченца.

