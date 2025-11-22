Заур Абдуллаев нокаутировал Рольдана и стал чемпионом WBA Gold

Российский боксёр Заур Абдуллаев одержал досрочную победу над аргентинцем Альберто Рольданом в главном бою вечера RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге. Поединок завершился техническим нокаутом в шестом раунде, после чего россиянин завоевал вакантный пояс WBA Gold в первом полусреднем весе.

Абдуллаев успешно дебютировал в новой весовой категории. Ранее он выступал в лёгком дивизионе, где владел титулом WBC Silver и был претендентом на пояс IBF. На профессиональном ринге у россиянина теперь 21 победа (13 нокаутом) и два поражения.

Рольдан потерпел четвёртое поражение в карьере при 24 победах и одной ничьей. Аргентинец впервые с 2019 года не смог достоять до финального гонга.