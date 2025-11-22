Сайгид Изагахмаев проиграл дебютный бой Николасу Далби решением судей на турнире UFC 265

Сегодня, 22 ноября, проходит вечер единоборств UFC Fight Night 265 в Дохе, Катар. В рамках предварительного карда россиянин Сайгид Изагахмаев встретился с датским бойцом Николасом Далби.

Изагахмаев уступил в дебюте в UFC, победа раздельным решением досталась Николасу Далби.

Поединок состоял из трёх раундов, основное время которых бойцы провели в борьбе у сетки и в клинче. В первом раунде Далби чаще инициировал сближение и контроль у сетки. Во втором раунде Изагахмаев дважды выполнил тейкдаун, но Далби каждый раз быстро поднимался. Бой продолжился у сетки с чередованием позиций в партере. В третьем раунде бойцы продолжили борьбу у сетки, а в конце раунда произошел обмен ударами в стойке.