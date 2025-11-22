Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты боя, Николас Далби — Сайгид Изагахмаев, 22 ноября 2025, UFC 265

Сайгид Изагахмаев проиграл дебютный бой Николасу Далби решением судей на турнире UFC 265
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, проходит вечер единоборств UFC Fight Night 265 в Дохе, Катар. В рамках предварительного карда россиянин Сайгид Изагахмаев встретился с датским бойцом Николасом Далби.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Николас Далби (W) — Сайгид Изагахмаев
22 ноября 2025, суббота. 20:20 МСК
Николас Далби
Окончено
SD
Сайгид Изагахмаев

Изагахмаев уступил в дебюте в UFC, победа раздельным решением досталась Николасу Далби.

Поединок состоял из трёх раундов, основное время которых бойцы провели в борьбе у сетки и в клинче. В первом раунде Далби чаще инициировал сближение и контроль у сетки. Во втором раунде Изагахмаев дважды выполнил тейкдаун, но Далби каждый раз быстро поднимался. Бой продолжился у сетки с чередованием позиций в партере. В третьем раунде бойцы продолжили борьбу у сетки, а в конце раунда произошел обмен ударами в стойке.

