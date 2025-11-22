Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты боя, Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути, 22 ноября 2025, UFC 265

Тагир Уланбеков проиграл бой Кёдзи Хоригути в третьем раунде на UFC 265
Комментарии

Сегодня, 22 ноября, проходит вечер единоборств UFC Fight Night 265 в Дохе, Катар. В рамках главного карда российский боец UFC Тагир Уланбеков встретился с японцем Кёдзи Хоригути.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути (W)
22 ноября 2025, суббота. 21:15 МСК
Кёдзи Хоригути
Окончено
SUB
Тагир Уланбеков

В заключительной пятиминутке Хоригути отправил Уланбекова на канвас и завершил бой удушающим приёмом.

Теперь уроженец Дагестана 34-летний Уланбеков в своём активе имеет 17 побед при трёх поражениях. Серия Уланбекова из четырёх побед закончилась. Он бывший чемпион AMC Fight Nights Global в наилегчайшем весе и бывший чемпион GFC в наилегчайшем весе, а также чемпион мира по боевому самбо. Занимает 11-ю строчку официального рейтинга UFC в наилегчайшем весе.

Кёдзи Хоригути (35-5-1NC) вернулся в UFC спустя девять лет.

Материалы по теме
UFC Катар: Царукян против Хукера. Изагахмаев и Уланбеков проиграли! LIVE
Live
UFC Катар: Царукян против Хукера. Изагахмаев и Уланбеков проиграли! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android