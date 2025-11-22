Тагир Уланбеков проиграл бой Кёдзи Хоригути в третьем раунде на UFC 265

Сегодня, 22 ноября, проходит вечер единоборств UFC Fight Night 265 в Дохе, Катар. В рамках главного карда российский боец UFC Тагир Уланбеков встретился с японцем Кёдзи Хоригути.

В заключительной пятиминутке Хоригути отправил Уланбекова на канвас и завершил бой удушающим приёмом.

Теперь уроженец Дагестана 34-летний Уланбеков в своём активе имеет 17 побед при трёх поражениях. Серия Уланбекова из четырёх побед закончилась. Он бывший чемпион AMC Fight Nights Global в наилегчайшем весе и бывший чемпион GFC в наилегчайшем весе, а также чемпион мира по боевому самбо. Занимает 11-ю строчку официального рейтинга UFC в наилегчайшем весе.

Кёдзи Хоригути (35-5-1NC) вернулся в UFC спустя девять лет.