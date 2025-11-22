Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тагир Уланбеков впервые досрочно уступил в профкарьере, проиграв японскому бойцу удушающим

Тагир Уланбеков впервые досрочно уступил в профкарьере, проиграв японскому бойцу удушающим
Комментарии

Российский боец Тагир Уланбеков потерпел первое в профессиональной карьере досрочное поражение. 34-летний боец проиграл японцу Кёдзи Хоригути удушающим приёмом в третьем раунде вечера UFC Fight Night 265, который проходит в данную минуту в Дохе, Катар.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Тагир Уланбеков — Кёдзи Хоригути (W)
22 ноября 2025, суббота. 21:15 МСК
Кёдзи Хоригути
Окончено
SUB
Тагир Уланбеков

На счету россиянина Тагира Уланбекова теперь 17 побед и три поражения в карьере. У японца Кёдзи Хоригути — 35 побед, пять поражений и один несостоявшийся бой.

Тагир Уланбеков — представитель наилегчайшей весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2013 года. Известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, AMC Fight Nights Global, GFC.

Материалы по теме
UFC Катар: Царукян и Хукер скоро выйдут в клетку! Чем закончится главный бой вечера? LIVE
Live
UFC Катар: Царукян и Хукер скоро выйдут в клетку! Чем закончится главный бой вечера? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android