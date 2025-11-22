Тагир Уланбеков впервые досрочно уступил в профкарьере, проиграв японскому бойцу удушающим

Российский боец Тагир Уланбеков потерпел первое в профессиональной карьере досрочное поражение. 34-летний боец проиграл японцу Кёдзи Хоригути удушающим приёмом в третьем раунде вечера UFC Fight Night 265, который проходит в данную минуту в Дохе, Катар.

На счету россиянина Тагира Уланбекова теперь 17 побед и три поражения в карьере. У японца Кёдзи Хоригути — 35 побед, пять поражений и один несостоявшийся бой.

Тагир Уланбеков — представитель наилегчайшей весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2013 года. Известен по участию в турнирах бойцовских организаций UFC, AMC Fight Nights Global, GFC.