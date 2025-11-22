Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты боя, Валдо Кортес-Акоста — Шамиль Газиев, 22 ноября 2025, UFC 265

Кортес-Акоста нокаутировал Газиева в первом раунде, одержав четвёртую победу в 2025 году
Комментарии

Американский тяжеловес Вальдо Кортес-Акоста досрочно победил россиянина Шамиля Газиева в первом раунде. Поединок состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 265, который проходит в данную минуту в Дохе, Катар.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Вальдо Кортес-Акоста (W) — Шамиль Газиев
22 ноября 2025, суббота. 21:45 МСК
Вальдо Кортес-Акоста
Окончено
KO
Шамиль Газиев

Вальдо Кортес-Акоста (16-2) вышел на бой на коротком уведомлении и одержал четвёртую победу в 2025 году. Ранее американец уже побеждал Райана Спэнна, Сергея Спивака и Анте Делию. Единственным бойцом, кто остановил Кортес-Акосту в этом году, остаётся бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович.

Уроженец Дагестана Шамиль Газиев (14-2) потерпел второе поражение в карьере.

Материалы по теме
UFC Катар: Царукян и Хукер скоро выйдут в клетку! Чем закончится главный бой вечера? LIVE
Live
UFC Катар: Царукян и Хукер скоро выйдут в клетку! Чем закончится главный бой вечера? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android