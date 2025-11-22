Кортес-Акоста нокаутировал Газиева в первом раунде, одержав четвёртую победу в 2025 году

Американский тяжеловес Вальдо Кортес-Акоста досрочно победил россиянина Шамиля Газиева в первом раунде. Поединок состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 265, который проходит в данную минуту в Дохе, Катар.

Вальдо Кортес-Акоста (16-2) вышел на бой на коротком уведомлении и одержал четвёртую победу в 2025 году. Ранее американец уже побеждал Райана Спэнна, Сергея Спивака и Анте Делию. Единственным бойцом, кто остановил Кортес-Акосту в этом году, остаётся бывший претендент на временный чемпионский пояс UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Сергей Павлович.

Уроженец Дагестана Шамиль Газиев (14-2) потерпел второе поражение в карьере.