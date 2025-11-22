Скидки
Уволенная из UFC Виктория Дудакова завоевала бронзу чемпионата России по кикбоксингу

Экс-боец UFC Виктория Дудакова (8-2 в ММА) завоевала бронзовую медаль на проходящем в Каспийске чемпионате России по кикбоксингу в дисциплине К1 в весе до 56 кг.

В своем последнем поединке в UFC в Лас-Вегасе 12 января Дудакова уступила американке Фатиме Клайн, но больше обсуждалось не поражение, а агрессивное поведение девушки по отношению к своему тренеру Гасанали Гасаналиеву.

Главная драма развернулась уже после финального гонга: когда к Дудаковой подошел Гасаналиев и попытался поддержать ее, приобняв, она резко оттолкнула его и дала пощечину. Позднее тренер заявил, что «в семье всё бывает несладко», а Дудакова принесла извинения.

Чемпионат России по кикбоксингу проходит в Каспийске с 18 по 23 ноября.

