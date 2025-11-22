Скидки
Результаты боя, Белал Мухаммад — Иан Гарри, 22 ноября 2025, UFC Катар

Иан Гарри победил Белала Мухаммада единогласным решением на UFC Катар
Сегодня, 22 ноября, проходит вечер единоборств UFC Fight Night 265 в Дохе, Катар. В рамках главного карда шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри одержал победу над бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе американцем палестинского происхождения Белалом Мухаммадом.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Белал Мухаммад — Иан Гарри (W)
22 ноября 2025, суббота. 22:55 МСК
Иан Гарри
Окончено
UD
Белал Мухаммад

Это уже вторая победа Гарри (17-1) после первого поражения в карьере от казахстанского бойца смешанных единоборств, выступающего под эгидой UFC в полусреднем весе Шавката Рахмонова.

В свою очередь Мухаммад уступил во втором поединке подряд, новый рекорд экс-чемпиона: 24-5-1NC. В мае этого года он также проиграл единогласным решением судей Джеку Делла Маддалене.

