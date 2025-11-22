Скидки
«Твоя победная серия прервётся». Гарри обратился к Махачеву после победы над Мухаммадом

Шестой номер рейтинга UFC в полусреднем весе ирландец Иан Гарри после победы единогласным решением судей над Белалом Мухаммадом в рамках турнира UFC Fight Night 265, который проходит прямо сейчас в Дохе (Катар), обратился к 34-летнему действующему обладателю чемпионского титула UFC в полусреднем весе (до 77,1 кг) россиянину Исламу Махачеву.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Белал Мухаммад — Иан Гарри (W)
22 ноября 2025, суббота. 22:55 МСК
Иан Гарри
Окончено
UD
Белал Мухаммад

«Я победил бывшего чемпиона Мухаммада. Белал не смог меня перевести, и ты, Ислам, тоже не сможешь меня перевести. Твоя победная серия прервётся. Скоро увидимся», — заявил спортсмен.

После победы над бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американцем Белалом Мухаммадом Иан Гарри выходит на серию из двух побед подряд.

