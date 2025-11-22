Арман Царукян победил Дэна Хукера удушающим приёмом во втором раунде в UFC Катар

Российский боец Арман Царукян одержал досрочную победу над новозеландцем Дэном Хукером во втором раунде, проведя удушающий приём. Поединок в лёгком весе состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар).

Первый раунд прошёл в конкурентной борьбе: Хукер работал на дистанции, а Царукян успешно действовал в клинче и перевёл бой в партер. Во втором отрезке россиянин провёл удушающий приём, который вынудил соперника сдаться.

Царукян (23-3) одержал пятую победу подряд и вернулся в октагон после перерыва с апреля 2024 года. Хукер (24-13) прервал серию из трёх побед. Российский боец может получить право на титульный бой.