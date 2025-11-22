Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Результаты боя, Арман Царукян — Дэн Хукер, 22 ноября 2025, UFC 265

Арман Царукян победил Дэна Хукера удушающим приёмом во втором раунде в UFC Катар
Комментарии

Российский боец Арман Царукян одержал досрочную победу над новозеландцем Дэном Хукером во втором раунде, проведя удушающий приём. Поединок в лёгком весе состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар).

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян (W) — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
SUB
Дэн Хукер

Первый раунд прошёл в конкурентной борьбе: Хукер работал на дистанции, а Царукян успешно действовал в клинче и перевёл бой в партер. Во втором отрезке россиянин провёл удушающий приём, который вынудил соперника сдаться.

Царукян (23-3) одержал пятую победу подряд и вернулся в октагон после перерыва с апреля 2024 года. Хукер (24-13) прервал серию из трёх побед. Российский боец может получить право на титульный бой.

Материалы по теме
Царукян сделал правильные выводы. Теперь титульник от него не уйдёт
Царукян сделал правильные выводы. Теперь титульник от него не уйдёт
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android