Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Илия, где ты? Я должен драться за пояс» Царукян дал комментарий после победы на UFC Катар

«Илия, где ты? Я должен драться за пояс» Царукян дал комментарий после победы на UFC Катар
Аудио-версия:
Комментарии

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян дал комментарий после того, как нокаутировал новозеландца Дэна Хукера в рамках турнира UFC Fight Night 265.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян (W) — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
SUB
Дэн Хукер

«Спасибо большое Катару и UFC за эту возможность. Спасибо всем болельщикам, которые приехали поддержать меня. Большая честь биться здесь. Спасибо Дэну. Благодаря ему я подрался в этом году. Никого не было. Есть только один претендент, Илия, где ты? Не проводи лёгкие бои. Давай биться со мной. Я должен драться за пояс. В конце января готов, пришлите мне контракт.

Дэн — хороший соперник с сильной ударкой. Но я всё это спокойно выдержал. Моя ударка и борьба на другом уровне. Я точно стану чемпионом и побью все рекорды в UFC. Я очень усердно тружусь и тренируюсь. Всю свою жизнь посвящаю этому. Скоро всё окупится», — сказал Арман Царукян после боя.

Материалы по теме
UFC Катар: Царукян финишировал Хукера! Есть победа Армана
Live
UFC Катар: Царукян финишировал Хукера! Есть победа Армана
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android