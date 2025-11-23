«Илия, где ты? Я должен драться за пояс» Царукян дал комментарий после победы на UFC Катар

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян дал комментарий после того, как нокаутировал новозеландца Дэна Хукера в рамках турнира UFC Fight Night 265.

«Спасибо большое Катару и UFC за эту возможность. Спасибо всем болельщикам, которые приехали поддержать меня. Большая честь биться здесь. Спасибо Дэну. Благодаря ему я подрался в этом году. Никого не было. Есть только один претендент, Илия, где ты? Не проводи лёгкие бои. Давай биться со мной. Я должен драться за пояс. В конце января готов, пришлите мне контракт.

Дэн — хороший соперник с сильной ударкой. Но я всё это спокойно выдержал. Моя ударка и борьба на другом уровне. Я точно стану чемпионом и побью все рекорды в UFC. Я очень усердно тружусь и тренируюсь. Всю свою жизнь посвящаю этому. Скоро всё окупится», — сказал Арман Царукян после боя.