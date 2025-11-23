Скидки
UFC Fight Night 265: результаты боев, кто победил

Все результаты турнира UFC Катар, на котором Арман Царукян победил Дэна Хукера
В Дохе (Катар) завершился бойцовский турнир UFC Fight Night 265.

В главном бою вечера армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера удушающим приёмом во втором раунде.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян (W) — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
SUB
Дэн Хукер

В соглавном событии Иан Гарри победил Белала Мухаммада единогласным решением судей.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Белал Мухаммад — Иан Гарри (W)
22 ноября 2025, суббота. 22:55 МСК
Иан Гарри
Окончено
UD
Белал Мухаммад

Результаты турнира UFC 265:

Арман Царукян победил Дэна Хукера удушающим приёмом (раунд 2, 3:34);

Иан Гарри победил Белала Мухаммада единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Волкан Оздемир победил Алонзо Менифилда нокаутом (раунд 1, 1:27);

Мыктыбек Оролбай победил Джека Херманссона нокаутом (раунд 1, 2:46);

Вальдо Кортес-Акоста победил Шамиля Газиева нокаутом (раунд 1, 1:22);

Кёдзи Хоригути победил Тагира Уланбекова удушающим приёмом (раунд 3, 2:18);

Люк Райли победил Богдана Града нокаутом (раунд 2, 0:30);

Николас Далби победил Сайгида Изагахмаева раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);

Асу Алмабаев победил Алекса Переса удушающим приёмом (раунд 3, 0:22);

Абдул-Рахман Яхьяев победил Раффаэля Серкейру удушающим приёмом (раунд 1, 0:33);

Александр Топурия победил Бекзата Алмахана единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Исмаил Наурдиев победил Райана Лодера нокаутом (раунд 1, 1:26);

Нурулло Алиев победил Шакема Рока единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Дензел Фриман победил Марека Буйло единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).

