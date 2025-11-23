Все результаты турнира UFC Катар, на котором Арман Царукян победил Дэна Хукера

В Дохе (Катар) завершился бойцовский турнир UFC Fight Night 265.
В главном бою вечера армянский боец смешанных единоборств Арман Царукян победил новозеландца Дэна Хукера удушающим приёмом во втором раунде.
В соглавном событии Иан Гарри победил Белала Мухаммада единогласным решением судей.
Результаты турнира UFC 265:
Арман Царукян победил Дэна Хукера удушающим приёмом (раунд 2, 3:34);
Иан Гарри победил Белала Мухаммада единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
Волкан Оздемир победил Алонзо Менифилда нокаутом (раунд 1, 1:27);
Мыктыбек Оролбай победил Джека Херманссона нокаутом (раунд 1, 2:46);
Вальдо Кортес-Акоста победил Шамиля Газиева нокаутом (раунд 1, 1:22);
Кёдзи Хоригути победил Тагира Уланбекова удушающим приёмом (раунд 3, 2:18);
Люк Райли победил Богдана Града нокаутом (раунд 2, 0:30);
Николас Далби победил Сайгида Изагахмаева раздельным решением (29-28, 28-29, 29-28);
Асу Алмабаев победил Алекса Переса удушающим приёмом (раунд 3, 0:22);
Абдул-Рахман Яхьяев победил Раффаэля Серкейру удушающим приёмом (раунд 1, 0:33);
Александр Топурия победил Бекзата Алмахана единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);
Исмаил Наурдиев победил Райана Лодера нокаутом (раунд 1, 1:26);
Нурулло Алиев победил Шакема Рока единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);
Дензел Фриман победил Марека Буйло единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28).