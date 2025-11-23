Хамзат Чимаев и Иан Гарри устроили потасовку за кулисами UFC Катар

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев толкает ирландского бойца Иана Гарри и обращается к нему на повышенных тонах.

Вчера, 22 ноября, завершился турнир UFC Fight Night 265. Ирландец Иан Гарри одержал победу над Белалом Мухаммедом единогласным решением судей.

Хамзат Чимаев приехал на турнир секундировать первого номера рейтинга UFC в лёгком весе россиянина Армана Царукяна. Спортсмен одержал победу нокаутом над новозеландским бойцом Дэном Хукером во втором раунде. Теперь он рассчитывает на титульный бой.