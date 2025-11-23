Хамзат Чимаев и Иан Гарри устроили потасовку за кулисами UFC Катар
Поделиться
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как непобеждённый 31-летний действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев толкает ирландского бойца Иана Гарри и обращается к нему на повышенных тонах.
Вчера, 22 ноября, завершился турнир UFC Fight Night 265. Ирландец Иан Гарри одержал победу над Белалом Мухаммедом единогласным решением судей.
UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Белал Мухаммад — Иан Гарри (W)
22 ноября 2025, суббота. 22:55 МСК
Иан Гарри
Окончено
UD
Белал Мухаммад
Хамзат Чимаев приехал на турнир секундировать первого номера рейтинга UFC в лёгком весе россиянина Армана Царукяна. Спортсмен одержал победу нокаутом над новозеландским бойцом Дэном Хукером во втором раунде. Теперь он рассчитывает на титульный бой.
UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян (W) — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
SUB
Дэн Хукер
Материалы по теме
Комментарии
- 23 ноября 2025
-
00:55
-
00:49
-
00:21
-
00:04
- 22 ноября 2025
-
23:50
-
23:42
-
23:21
-
23:12
-
22:10
-
21:54
-
21:37
-
20:59
-
20:45
-
20:33
-
20:15
-
19:51
-
19:37
-
19:26
-
18:14
-
17:43
-
16:51
-
16:45
-
16:41
-
16:37
-
15:17
-
15:08
-
14:53
-
14:22
-
14:00
-
13:51
-
13:31
-
12:42
-
12:28
-
12:19
-
11:31