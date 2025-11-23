Иан Гарри прокомментировал стычку с Хамзатом Чимаевым за кулисами UFC FN 265

Ирландский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий под эгидой UFC в полусредней весовой категории, Иан Гарри прокомментировал стычку с непобеждённым 31-летним действующим обладателем титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзатом Чимаевым за кулисами UFC Fight Night 265, который состоялся 22 ноября в Дохе (Катар).

«Я подошёл к Царукяну, поздравил его. Потом подошёл к Хамзату, спросил: «Когда увидим тебя снова?» Он мне: «Не знаю, брат, в любое время». Потом между нами встал охранник, и из него полезло это детское поведение, он толкнул меня. Я просто повернулся к нему, сказал: «Ты чемпион мира и ведёшь себя как ребёнок. Перетягиваешь внимание от победы своего друга. Успокойся, прояви уважение к нему». Честно, это поведение человека с маленьким достоинством. Показать всем, что ты крутой. Ты и так чемпион мира, тебе не нужно это показывать. Просто будь мужиком. В один день я доберусь до него, хотя он будет нырять мне в ноги», — сказал Гарри на пресс-конференции после турнира.