Арман Царукян одержал 23-ю победу в карьере, победив удушающим Дэна Хукера

Российский боец Арман Царукян одержал 23-ю победу в своей профессиональной карьере. Это произошло в рамках поединка в лёгком весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар).

Царукян досрочно победил новозеландца Дэна Хукера во втором раунде, проведя удушающий приём. Для Армана это пятая победа подряд. Кроме того, в активе Царукяна три поражения в карьере.

Арману Царукяну 29 лет. Он провёл первый бой в ММА в 2015 году, а дебютировал в североамериканской организации в 2019-м. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля 2024 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

Материалы по теме Сперцян одним словом отреагировал на победу Царукяна в бою с Хукером

Самый дорогой бой в ММА: