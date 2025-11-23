29-летний Царукян одержал 10-ю победу в UFC

Известный российский боец Арман Царукян одержал 10-ю победу в своей профессиональной карьере в североамериканском топовом промоушене UFC. Это произошло в рамках поединка в лёгком весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар).

Царукян досрочно победил новозеландца Дэна Хукера во втором раунде, проведя удушающий приём. Для Армана это пятая победа подряд. И всего восьмая победа в UFC при двух поражениях.

Арману Царукяну (23-3) 29 лет. Он дебютировал в североамериканской организации в 2019-м. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля 2024 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

