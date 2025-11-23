Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

29-летний Царукян одержал 10-ю победу в UFC

29-летний Царукян одержал 10-ю победу в UFC
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский боец Арман Царукян одержал 10-ю победу в своей профессиональной карьере в североамериканском топовом промоушене UFC. Это произошло в рамках поединка в лёгком весе на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар).

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян (W) — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
SUB
Дэн Хукер

Царукян досрочно победил новозеландца Дэна Хукера во втором раунде, проведя удушающий приём. Для Армана это пятая победа подряд. И всего восьмая победа в UFC при двух поражениях.

Арману Царукяну (23-3) 29 лет. Он дебютировал в североамериканской организации в 2019-м. В последнем поединке, который состоялся 13 апреля 2024 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире UFC 300, Ахалкалакец разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Армана раздельным решением судей.

Материалы по теме
Арман Царукян одержал 23-ю победу в карьере, победив удушающим Дэна Хукера

Чемпионы UFC из России:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android