«Хватит убегать, утка!» Царукян обратился к Топурии после победы над Хукером

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян опубликовал пост в своём аккаунте в соцсетях, где обратился к непобеждённому испано-грузину Илие Топурии после того, как финишировал новозеландца Дэна Хукера в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 265.

UFC 2025. UFC Fight Night 265, Доха, Катар
Арман Царукян (W) — Дэн Хукер
22 ноября 2025, суббота. 23:30 МСК
Арман Царукян
Окончено
SUB
Дэн Хукер

«Я — против Топурии — лучший бой, который можно устроить во всех дивизионах. Хватит убегать, el plato («утка» в переводе с испанского. — Прим. «Чемпионата»)» — написал Царукян на своей странице в соцсетях.

Напомним, Царукян досрочно победил Хукера во втором раунде, проведя удушающий приём. С Топурией Царукян никогда не проводил боёв.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

29-летний Царукян одержал 10-ю победу в UFC

Как появился UFC:

