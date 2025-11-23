«Хватит убегать, утка!» Царукян обратился к Топурии после победы над Хукером

Первый номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян опубликовал пост в своём аккаунте в соцсетях, где обратился к непобеждённому испано-грузину Илие Топурии после того, как финишировал новозеландца Дэна Хукера в рамках турнира по смешанным единоборствам UFC Fight Night 265.

«Я — против Топурии — лучший бой, который можно устроить во всех дивизионах. Хватит убегать, el plato («утка» в переводе с испанского. — Прим. «Чемпионата»)» — написал Царукян на своей странице в соцсетях.

Напомним, Царукян досрочно победил Хукера во втором раунде, проведя удушающий приём. С Топурией Царукян никогда не проводил боёв.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своём рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

