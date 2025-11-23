Скидки
Абдулла Мейсон стал самым юным действующим чемпионом мира, одолев Сэма Ноукса

На «АНБ Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошёл боксёрский поединок, в котором вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO в лёгком весе (до 61,2 кг) разыграли британец Сэм Ноукс (17-0, 15 КО) и американец Абдулла Мейсон (19-0, 17 КО).

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Мейсона единогласным решением судей (115-113, 117-111 и 115-113). Благодаря сегодняшнему успеху он стал самым юным действующим чемпионом в мужском боксе.

На данный момент Мейсону 21 год. В предыдущем своём бою американец одержал победу над Джеремайая Накатилом технически нокаутом.

Комментарии
