Девин Хейни одолел Брайана Нормана и стал обладателем пояса WBO в первом полусреднем весе
В ночь на 23 ноября на турнире в Саудовской Аравии (Эр-Рияд) состоится поединок за титул WBO в первом полусреднем весе. Непобеждённый Брайан Норман, который владел поясом, разделил ринг со звёздным Девином Хейни. Оба боксёра представляли США.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Брайан Норман — Девин Хейни (W)
23 ноября 2025, воскресенье. 04:10 МСК
Брайан Норман
Окончено
UD
Девин Хейни

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Мейсона единогласным решением судей (114-113, 117-110 и 116-111). Благодаря сегодняшнему успеху Хейни стал обладателем пояса WBO в первом полусреднем весе.

В активе 24-летнего Нормана 28 побед в 29 поединках и одно поражение, которое он потерпел сегодня. 22 из 28 побед он одержал нокаутами. На счету Хейни — 33 победы в 34 поединках (15 из которых были добыты нокаутом). Один бой с его участием был признан несостоявшимся.

Абдулла Мейсон стал самым юным действующим чемпионом мира, одолев Сэма Ноукса
