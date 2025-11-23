Дэвид Бенавидес нокаутировал Этони Ярда и защитил чемпионский пояс WBC
22 ноября в Саудовской Аравии состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира непобеждённый американец Дэвид Бенавидес проводил первую защиту пояса WBC в полутяжёлом весе против британца Энтони Ярда.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Дэвид Бенавидес (W) — Энтони Ярд
23 ноября 2025, воскресенье. 05:30 МСК
Дэвид Бенавидес
Окончено
TKO
Энтони Ярд
Бой завершился досрочной победой американского боксёра. Он нокаутировал своего оппонента техническим нокаутом в седьмом раунде.
Теперь на счету Бенавидеса 31 победа в 31 профессиональном бою, 25 из которых были одержаны нокаутом. Яр, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение. На его счету также 27 побед.
Тренер сборной Азербайджана по боксу напал на судью во время боя
Комментарии
