Дэвид Бенавидес нокаутировал Этони Ярда и защитил чемпионский пояс WBC

22 ноября в Саудовской Аравии состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира непобеждённый американец Дэвид Бенавидес проводил первую защиту пояса WBC в полутяжёлом весе против британца Энтони Ярда.

Бой завершился досрочной победой американского боксёра. Он нокаутировал своего оппонента техническим нокаутом в седьмом раунде.

Теперь на счету Бенавидеса 31 победа в 31 профессиональном бою, 25 из которых были одержаны нокаутом. Яр, в свою очередь, потерпел четвёртое поражение. На его счету также 27 побед.

