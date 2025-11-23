Хамзат Чимаев выступил с заявлением после стычки с Ианом Гарри, упомянув Конора Макгрегора

Действующий обладатель титула UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев прокомментировал стычку с ирландским бойцом Ианом Гарри за кулисами UFC Fight Night 265, который состоялся 22 ноября в Дохе (Катар).

«Не бей никого сзади. Он подошёл, начал хлопать меня по спине. Если хочешь проявить уважение, прикоснись к человеку с уважением. Он пришёл туда похайпить. Пытается быть Конором, но никогда не будет Конором», — сказал Чимаев в интервью, слова из которого опубликовало издание Athlon Sports.

Напомним, на вчерашнем турнире Гарри победил Белала Мухаммада в соглавном бою вечера. Чимаев же был секундантом у участника главного боя — Армана Царукяна.

