Царукян растерзал Хукера в UFC, Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса. Главное к утру

Российский боец Арман Царукян одержал досрочную победу над новозеландцем Дэном Хукером в рамках турнира UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку 22-го этапа Формулы-1 сезона-2025 — Гран-при Лас-Вегаса, гол и два паса российского форварда Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон» в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».