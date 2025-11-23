Царукян растерзал Хукера в UFC, Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса. Главное к утру
Российский боец Арман Царукян одержал досрочную победу над новозеландцем Дэном Хукером в рамках турнира UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл гонку 22-го этапа Формулы-1 сезона-2025 — Гран-при Лас-Вегаса, гол и два паса российского форварда Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон» в НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Арман Царукян победил Дэна Хукера удушающим приёмом во втором раунде в UFC Катар.
- Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса Ф-1, Норрис — второй, Пиастри — четвёртый.
- Гол и два паса Никиты Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вашингтон». Овечкин — без очков.
- «Манчестер Сити» уступил «Ньюкаслу» в матче 12-го тура АПЛ.
- Дэвид Бенавидес нокаутировал Энтони Ярда и защитил чемпионский пояс WBC.
- Иан Гарри победил Белала Мухаммада единогласным решением на UFC Катар.
- Хамзат Чимаев и Иан Гарри устроили потасовку за кулисами UFC Катар.
- «Монако» в дебютном матче Погба в меньшинстве разгромно уступил «Ренну», Головин не играл.
- Три очка Панарина и Гаврикова не помогли «Рейнджерс» обыграть «Юту» в НХЛ.
- 44-очковый дабл-дабл Йокича не спас «Денвер» от поражения в матче с «Сакраменто».
- Тагир Уланбеков впервые досрочно уступил в профкарьере, проиграв японскому бойцу удушающим.
- Кортес-Акоста нокаутировал Газиева в первом раунде, одержав четвёртую победу в 2025 году.
