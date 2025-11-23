Стали известны обладатели бонусов на турнире UFC Fight Night 264 в Катаре

В Дохе (Катар) завершился бойцовский турнир UFC Fight Night 264. Бонус в $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера получили следующие бойцы.

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Арман Царукян, «задушивший» во втором раунде австралийца Дэна Хукера;

Доминиканский боец тяжёлого веса (120 кг) Вальдо Кортес-Акоста, нокаутировавший в первом раунде Шамиля Газиева;

Японский боец наилегчайшего веса (до 57 кг) Кёдзи Хоригути, «задушивший» в третьем раунде россиянина Тагира Уланбекова.

Британский боец полулёгкого веса (до 65 кг) Люк Райли, нокаутировавший во втором раунде австрийца Богдана Града.

